“عاوز تلبس ساعة اسمارت واتش عالية؟” ساعة هواوي الجديدة هي الحل بمواصفات خرافية وسعر هايل تنافس أبل!

تتصدر شركة هواوي قائمة كبرى شركات صناعة الهواتف والسماعات والساعات الذكية بأفضل جودة وكفاءة عالية، وكان آخر تلك الإصدارات سماعة watch fit 3 ذات الإمكانيات الهائلة، ومنذ صدورها بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات وأسعار تلك الساعة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن توأم Apple Watch، ساعة هواوي الجديدة بسعر منخفض جدًا.

مواصفات ساعة watch fit 3

ولأن الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات تلك الساعة، سوف نتناول منها ما يلي:

نوع الساعة ساعة ذكية اسم الساعة Watch fit 3 نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ١،٨ بوصة معدل سطوع الشاشة ١٥٠٠ شمعة

مميزات ساعة watch fit 3

تحتوي ساعة watch fit 3 على العديد من المميزات التي جعلتها تنافس ساعات أبل، وهي كما يلي:

وأول مواصفات تلك الساعة هي أنها تدعم شاشة كبيرة تصل إلى ١،٨ بوصة لتحكم فيها بكل سهولة ويسر.

وأيضا تدعم تلك الساعة شكل أنيق وشيك وعصري جدا وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

ومن أبرز وأهم مواصفات تلك الساعة أنها تأتي مزودة بمستشعرات خاصة لقياس ضغط الدم وقياس نسبة الأكسجين في الدم.

كذلك أيضاً تأتي مزودة بمستشعر خاص لقياس معدل ضربات القلب وعدد ساعات النوم اللازمة للجسم.

كما تدعم أيضاً قرابة ١٠٠ وضع للتمارين الرياضية المختلفة للحفاظ على صحة الإنسان.

وتدعم أيضاً خاصية ال GPS لتحديد الدقيق للموقع العالمي للساعة.

كما يمكنك أيضاً من خلال تلك الساعة التحكم في كاميرا الموبايل وضبطها بالوضع الذي تريده بكل سهولة.

وأيضا تدعم بلوتوث و واي فاي لسهولة تحميل ونقل الموسيقى والأغاني المفضلة بكل سهولة.

تتوافر أيضاً تلك الساعة باللون الأسود والفضي.

سعر ساعة watch fit 3

بعد عرض المميزات الرائعة والكثيرة التي تتمتع بها تلك الساعة بدأ الكثير يتساءل عن أسعارها، وهي كما يلي: