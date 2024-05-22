مبروك النجاح.. ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في معظم محافظات العراق 2024.. اعرف قبل اي حد

تتزايد الآن جهود الطلاب وأولياء الأمور في مختلف مناطق العراق للبحث عن نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي، بما في ذلك محافظاتهم المختلفة، يأتي هذا التوتر خاصة بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات في مديرية الرصافة الأولى شرق بغداد، حيث يتم الآن رفع النتائج على المواقع الإلكترونية، ونتيجة لذلك، فإن هذا الموضوع يحتل مكانة بارزة على محركات البحث على الإنترنت، سوف نتعرف فيما يلي على كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024.

نتائج السادس الابتدائي

تمت انتهاء اختبارات السادس الابتدائي في كافة محافظات العراق بسلام ويسر، دون وقوع أي مشاكل تذكر، يعتبر هذا المرحلة من التعليم الأساسي للتلاميذ العراقيين تحد كبير، وذلك بفضل النظام التعليمي المعاصر والمناهج الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي على مهارات الفهم والاستيعاب لدى الطلاب، فيما يلي، سوف نوضح بالتفصيل كيفية الوصول إلى النتائج.

رابط الاستعلام عن النتائج

بعد انتهاء الاختبارات للصف السادس الابتدائي في العام 2024، أعلنت وزارة التربية في العراق أنه سوف يتم الكشف عن نتائج الامتحانات في غضون أسبوعين على الأكثر، وأشارت الوزارة إلى إمكانية لكل طالب وطالبة الاطلاع على نتائجهم بشكل إلكتروني بسهولة من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية، حيث يمكن الحصول على النتائج التفصيلية لجميع الطلبة بعد إتباع بضع خطوات بسيطة، وسوف نقدم لكم الآن الرابط الإلكتروني وكيفية الوصول إلى النتائج في الساعات القادمة: