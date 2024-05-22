شحن ببجي ب ID فقط.. متجر شحن شدات PUBG MOBILE US 2024 عن طريق الأيدي مجانًا مع أكواد لهدايا أضافية

شحن شدات ببجي PUBG، لعبة بيجي واحدة من الألعاب الالكترونية الأشهر في العالم، فهي من ألعاب القتالية التي تعتمد على إثارة الحماس وحتى يحصل اللاعب على المزيد من الخيارات الإضافية للعب فهو يحتاج الى مزايد من الشحن، والتي لابد أن تتم من خلال الموقع الرسمي وعند البحث عن شحن شدات ببجي بالموقع الرسمي سوف تجد الكثير من الصعوبات بسبب وجود العديد من المواقع الوهمية التي لا يمكن من خلالها شحن الشدات بشكل رسمي عبر المتجر الخاص بها، لذلك سنتعرف معا اليوم على متجر رسمي للعبة بيجي في السطور القادمة فتابعونا.

طريقة شحن شدات بيجي PUBG عن طريق ID

أن شدات ببجي تمكن اللاعب من الحصول على الاسلحة والقوة التي تمكنه من الفوز في المعركة والحروب التي يخوضها، و يمكنك القيام بشحن شدات ببجي عن طريق الاي دي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا ستقوم بالتوجه الى واحد من المواقع التي ترغب في شحن شدات ببجي من خلالها وهي مثل Midasbuy و Codashop و Paytm .

وبعد الدخول تضغط على ايقونة شحن.

ومن ثم ستقوم بإدخال الاي دي وهو الرقم المعرف للعب في اللعبة.

ستقوم بعد ذلك باختيار طريقة الدفع المناسبة.

إدخال جميع التفاصيل التي تخص طريقة الدفع.

النقر بعد ذلك على شحن.

الدخول الي حسابك والتأكد من اضافات الشدات الي حسابك.

أكواد شحن ببجي PUBG موبايل مجانية

هناك بعض الأكواد الغير المستخدمة لشحن شدات ببجي تمكنك من الحصول على هدية متنوعة واضافية وهذه الاكواد كالتالي: