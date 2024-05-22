“استعلم الآن بالاسم فقط” نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بنقرة واحدة عبر موقع نتائجنا!

بشرى سارة ظهرت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 عبر موقع نتائجنا الرصفة الأولى، كما أوضحت الجهات المعنية أنه جاري الانتهاء من رفع النتائج المتبقية فور ظهورها، إذ تم الإعلان عن ظهور النتائج الخاصة ببعض المدارس كما يعمل المسؤولين على رفع تلك النتائج على المواقع الإلكترونية التي تم اعتمادها من وزارة التربية في العراق، وسوف نوضح لكم كيفية استخراج هذه النتيجة خلال مقالنا.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 عبر موقع نتائجنا

في الأيام السابقة كان يعيش الطلاب وأوليائهم أيام من الترقب والقلق ولكن ظهرت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 عبر موقع نتائجنا، حيث انه بعد عام من اجتهاد الطلاب وسط الظروف القاسية التي تشهدها البلاد يرغبون في رؤية ثمار جهودهم الذين بذلوها، وقد أتاحت وزارة التربية العراقية الرابط الذي يمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الدور الأول 2024

أعلن مدير عام تربية بغداد السيد فلاح محمود القيسي أنه قد ظهرت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 عبر موقع نتائجنا وموقع الوزارة، وسوف نوضح الخطوات التي من خلالها يمكنكم معرفة النتائج عن طريق الوزارة فيما يلي:

أولاً يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعدها ادخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب واسمه.

ثم حدد المحافظة.

وأخيرًا أنقر على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة أمامك.

طريقة استخراج نتيجة السادس التمهيدي pdf

يمكن استخراج نتيجة الطلاب من موقع نتائجنا بصيغة pdf من خلال اتباع الخطوات التالية: