هام وعاجل!! رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024

أعلنت منذ قليل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك أنه سيتم اليوم اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد الفصل الدراسي الثاني، فور اعتماد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للنتيجة مساء اليوم الاربعاء 22 مايو.

من الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، كانت قد انطلقت الأربعاء الماضي 15 مايو الجاري، وذلك بحضور عدد ١٣٨٤٠ طالب وطالبة منهم عدد ٣١٨ حالة دمج، والذين قاموا بأداء الامتحانات امام عدد ٧٠ لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة.

يذكر انه ومع بداية الامتحانات، قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجولة لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، شملت الجولة تفقد لجان الامتحانات بمدرسة القناة الإعدادية بنين، ورافقه خلالها الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس حي الشرق لمياء الجيار.

خلال جولته، التقى المحافظ بعدد من الطلاب داخل لجان الامتحانات، وحرص خلال حديثه معهم على التأكد من مدى ارتباط الأسئلة بالكتاب المدرسي، ووجه لهم عدداً من الأسئلة للتعرف على مدى سهولة أو صعوبة الامتحان، وارتباطه بما جاء في المراجعات النهائية بالقوافل التعليمية.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أن الطالب الذي كان يعتمد على المذاكرة من خلال الكتاب المدرسي، فإنه يستطيع أن يحصل على الدرجات النهائية في امتحان الشهادة الإعدادية، كون أن الامتحان بالكامل من الكتاب المدرسي.

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