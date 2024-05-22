results.mlazemna رابط نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2024 العراق عموم المحافظات

يتابع طلاب جميع محافظات العراق بشغف إعلان رابط نتائج السادس الابتدائي للدور الأول 2024 على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وذلك بعد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم. وتحرص الوزارة وجميع العاملين فيها على الإسراع في تصحيح الأوراق، إدراكًا لأهمية هذه النتائج بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

توفر وزارة التربية والتعليم العراقية العديد من الطرق للاطلاع على نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2024، وتعد الطريقة الإلكترونية هي الأكثر شيوعًا وسهولة. إليك خطوات الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا:

يمكنك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي أو زيارة موقع “نتائجنا” المخصص لعرض نتائج الامتحانات

إدخال البيانات المطلوبة للدخول إلى حسابك الشخصي على موقع وزارة التربية والتعليم، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

بعد تسجيل الدخول، ستجد أيقونة “النتائج” على الصفحة الرئيسية.

من قائمة الخيارات، اختر المرحلة الدراسية “السادس الابتدائي”.

إدخال بيانات الطالب وأدخل اسم الطالب الكامل وحدد الصف الدراسي “السادس الابتدائي” وسجل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب واختر اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر “استعلام”.

سوف تظهر جميع درجات الطالب في المواد المختلفة على الشاشة.

من المنتظر ان تظهر نتيجة السادس الابتدائي في عموم المحافظات محافظة بغداد ومحافظة نينوى – البصرة – صلاح الدين – دهوك – أربيل – السليمانية – ديالى – واسط – ميسان- ذي قار- المثنى – بابل- كربلاء – النجف – الانبار- الديوانية- كركوك -حلبجة.