“بادر بالحجز” استفيد من خدمات الحجز الإلكتروني للأغراض الشخصية في ليبيا 2024 ووفر وقتك وجهدك!

في مباردرة سابقة من نوعها قام البنك المركزي الليبي بعمل قرارات حاسمة لضبط صرف العملات الصعبة والذي سوف يساعد على منع انتشار السوق السوداء أو ارتفاع العملات الأجنبية، حيث يكون صرف الدولار للأشخاص وفق شروط وأحكام وحجز مسبق، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن رابط منظومة الاغراض الشخصية ليبيا 2024، وطريقة وشروط الحجز.

رابط منظومة الاغراض الشخصية ليبيا 2024

قام البنك المركزي الليبي بإنشاء رابط إلكتروني يمكن من خلاله الحصول على العملات الصعبة بطريقة آمنة وسهلة.

حيث أن كل ما عليك هو الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحجز العملات من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك وأيضا رقم الهاتف المحمول.

ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي أرسل في رسالة قصيرة على هاتفك المحمول.

بعد ذلك قم بالضغط على زر تأكيد الهوية.

ثم ادخل اسم البنك الذي تريد أن تتعامل معه.

بعد ذلك قم بالضغط على زر إضافة حساب جديد.

سوف يتطلب منك إدخال رقم حساب العميل.

اضغط على زر تبويب، ثم اضغط على زر حجز عملة أجنبية.

سوف تظهر لك صفحة أخرى تطلب منك تحديد الفرع وكذلك الوقت الذي تريده للحصول على العملات.

بعد ذلك قم بالضغط على زر إرسال الطلب وانتظر حتى تعرف النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في منظومة الاغراض الشخصية ليبيا ٢٠٢٤

هناك بعض الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على منظومة الاغراض الشخصية الليبية وهي كما يلي: