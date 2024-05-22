“دعم حكومي للمرأة الماكثة” إليكي دليل شامل بشرح مبسط لمتطلبات التقديم والحصول على المنحة!

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق منحة المرأة الماكثة وذلك من أجل مساعدة السيدات ماليا لتحسين مستوى المعيشة دون الحاجة للعمل خارج المنزل، لهذا ترغب الكثير من السيدات الجزائريات معرفة المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة، وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة

أوضحت الحكومة الجزائرية المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة والتي تمثلت في كل من الآتي:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

صورتان شخصيتان حديثة.

نسخة من شهادة الميلاد حديثة.

شهادة الإقامة.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الطلاق أو شهادة الوفاة.

تقديم ما يثبت أن المرأة المتقدمة لا تعمل.

رقم هاتف المتقدمة الشخصي.

نسخة من بطاقة الشفاء.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على السيدات الجزائريات اتباعها من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة، وهذه الخطوات هي كالاتي:

تدخل المتقدمة على الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية.

يتم النقر على منحة المرأة الماكثة في المنزل.

تحدد المتقدمة الولاية التي تنتمي إليها.

تدخل المتقدمة جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة في الخانات المخصصة لذلك.

يتم إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

في النهاية يتم النقر على تقديم الطلب.

يتم إرسال طلب المتقدمه إلى الجهات المعنية من أجل المراجعة.

تقوم الجهات المعنية بعد مراجعة الطلب الرد على المتقدمة أمام بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في السيدات الراغبات التسجيل في منحة المرأة الماكثة، وهذه الشروط جاءت كالاتي: