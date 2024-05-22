رفع درجة الاستعداد للامتحانات التحريرية الخاصة بالدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 التي تنطلق السبت القام 25 مايو

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات ومدارس التعليم الفني لاستقبال الامتحانات النظرية للدور الأول للدبلومات الفنية عن العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي تنطلق على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم السبت القادم 25 مايو 2024 بجميع نوعيات التعليم الفني.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة يبلغ 62645 طالب وطالبة بكافة النوعيات الفنية منهم (43187 صناعي – 5130 زراعي – 14118 تجاري – 210 فندقي) سيقومون بأداء الامتحانات أمام 173 لجنة بنطاق 16 إدارة تعليمية.

من ناحية أخرى فقد تم الانتهاء من تجهيز عدد 43 استراحة بنطاق الإدارات التعلمية لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين القادمين من المحافظات الاخرى وتزويدها بكافة المقومات والأجهزة والأثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور / رضا حجازي- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، بالعمل على التيسير على الطلاب والملاحظين وتوفير كافة سبل الراحة لتمكين الطلاب من أدائهم للامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام بتطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من تجهيز 173 لجنة منهم (118 لجنة خاصة بالتعليم الصناعي- 14 لجنة تعليم زراعي- 40 لجنة تجاري- ولجنة واحدة فندقي) وكذا تجهيز الاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون جميعها مستعدة لاستقبال ابنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات بصفة مستمرة وبشكل لحظي، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو اجوائها اولا بأول.

وتم تجهيز خطوط سير توزيع اسئلة الامتحانات بمركز توزيع اسئلة الامتحانات النظرية وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها.

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