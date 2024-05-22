تعرف على الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 وفقًا للقانون الجديد والأوراق المطلوبة للتقديم

دعم الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة في العراق يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الدعم والرعاية للأفراد والأسر ذات الاحتياجات الخاصة حيث يهدف هذا الدعم إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام والأسر ذات الدخل المحدود والعائلات المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية كما تعتبر هذه الخطوة جزءا من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في العراق ويعكس تطبيق القوانين الجديدة لدعم الرعاية الاجتماعية التزام الحكومة بتوفير الرعاية الكاملة والشاملة للمواطنين المستحقين وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق رفاهية واستقرار المجتمع بشكل عام.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

في العراق تشمل الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية وفقا للقانون الجديد عدة فئات من بينها:

الأسر ذات الدخل المحدود وتشمل الأسر التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو التي يكون دخلها غير كافٍ لتلبية احتياجاتها الأساسية.

كبار السن و يشمل هذا الفئة كبار السن الذين ليس لديهم دخل ثابت ويحتاجون إلى دعم مالي ورعاية اجتماعية.

ذوي الإعاقة تتضمن هذه الفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لتلبية احتياجاتهم الخاصة وضمان حقوقهم في المشاركة في المجتمع بشكل كامل.

الأيتام والأطفال الفقراء وتشمل هذه الفئة الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة.

العائلات المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية تتلقى هذه الفئة الدعم الاجتماعي لمساعدتها في التعافي وإعادة بناء حياتها بعد الأحداث الكارثية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم فهي تتضمن عادة الوثائق التالية: