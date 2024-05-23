“شوووف درجاتك pdf حــااالا هُنـــــا“ نتائج السادس ابتدائي الدور الأول الكرخ الأولى والثانية results.mlazemna عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس ابتدائي، خلال الأيام القليلة القادمة ستظهر نتائج الصف السادس الابتدائي لكافة المحافظات العراقية تباعا وذلك وفقا لما اعلنت عنه وزارة التربية حيث صرح مسئول بالوزارة عن قرب الانتهاء من عملية رصد الدرجات والمراجعة والتدقيق، وأنه لا داعي للقلق والتساؤل المستمر عن موعد النتائج، فالوزارة ستعمل على تنزيلها مباشرة على موقع الوزارة وموقع نتائجنا فور الانتهاء منها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أكثر من طريقة للاطلاع على النتائج.

نتائج السادس ابتدائي الدور الأول الكرخ الأولى والثانية

بذل الكثير من طلاب الشهادة الابتدائية جهودا كبيرة على مدار العام وينتظر هؤلاء حصد ثمرة جهدهم بالتفوق والحصول على درجات عالية تؤهلهم للانتقال بفرحة الى المرحلة الاعدادية، لذا ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتائج السادس ابتدائي بترقب وقلق، وقد قامت وزارة التربية العراقية بالتيسير عليهم عبر إعلان نزول النتائج على المواقع الالكترونية أولا قبل نزولها في المدارس والادارات التعليمية وللإطلاع على النتيجة عبر موقع الوزارة الرسمي عليكم باتباع الآتي :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عن طريق الضغط هنا.

قم بالانتقال الى قسم نتائج الاختبارات.

حدد المحافظة التي يقطن بها الطالب.

ثم ادخل بياناته المطلوبة الاسم ورقم الجلوس.

بعد ذلك اضغط على “عرض النتائج” لتظهر لك درجات الطالب المستعلم عنه بكافة المواد الدراسية.

رابط نتائج السادس ابتدائي 2024

ولمعرفة النتيجة من خلال موقع نتائجنا وهو الموقع المتخصص لعرض نتائج كافة المراحل الدراسية بجميع المحافظات العراقية عليكم اتباع الخطوات التالية :