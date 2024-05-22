“مشكلة مخالفات البناء اتحلت!” اتعلم دلوقتي ازاي تحسب أقساط التصالح بالخطوات وكل التفاصيل!

بعد أن تم فتح باب التصالح على مخالفات البناء الأيام القليلة السابقة يرغب العديد من الأشخاص معرفة خطوات حساب أقساط التصالح على مخالفات البناء، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على الخطوات اللازم اتباعها من أجل حساب أقساط التصالح بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى.

حساب أقساط التصالح على مخالفات البناء

هناك عدد من الخطوات التي يجب على الأفراد تطبيقها من أجل حساب أقساط التصالح على مخالفات البناء، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يقوم الشخص حساب مساحة العقار الإجمالية بمضاعفة مساحة كل طابق بعدد الأدوار.

يحدد بعد ذلك سعر المتر المربع في المنطقة التي يوجد بها العقار.

تضرب مساحة العقار الإجمالية في سعر المتر من أجل تحديد تكلفة التصالح الإجمالية.

يتم فرض بعد ذلك رسم فحص بحسب القانون ويتم تضمينه في التكلفة الإجمالية.

إذا قام المتصالح السداد الفوري فإنه يتمكن من الحصول على تخفيض من إجمالي قيمة التصالح.

يتاح للمتصالح تقسيط المبلغ المتبقي من قيمة التصالح على فترة معينة بدون فائدة أو بفوائد معينة بعد مدة معينة.

بعد أن يقوم المتصالح تقديم طلب التصالح فإنه يتم توصيل المرافق وتكون باقي الأقساط قابلة للسداد خلال مدة معينة بعد تاريخ الموافقة على التصالح.

الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

هناك بعض الأوراق التي يجب على الأفراد إحضارها من أجل التصالح على مخالفات البناء وهذه الأوراق هي كما يلي: