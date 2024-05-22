 استعلم الآن من هنا.. نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق 2024 لجميع المحافظات

في عام 2024 حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال توفيرها عبر الإنترنت يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب هذا النظام الإلكتروني لا يوفر فقط الوقت والجهد ولكنه يضمن أيضاً دقة وسرعة الحصول على النتائج كما تعد هذه الخطوة جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتحسين العملية التعليمية وتقديم خدمات أكثر تطوراً وملاءمة للطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراقي 2024

للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 باستخدام رقمك الامتحاني حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو إلى الموقع المخصص لإعلان نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم العراقية.

وزارة التربية والتعليم العراقية. ابحث عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024. غالباً ما يكون هذا الرابط موجوداً على الصفحة الرئيسية خلال فترة إعلان النتائج.

ستجد مربعا بكتابة رقمك الامتحاني أدخل رقمك الامتحاني بدقة.

قد يطلب منك اختيار المحافظة التي تنتمي إليها مدرستك. اختر المحافظة الصحيحة من القائمة المنسدلة.

بعد إدخال رقمك الامتحاني واختيار المحافظة اضغط على زر بحث أو عرض النتيجة.

سيتم عرض نتيجتك على الشاشة حيث يمكنك طباعتها أو تدوينها للاحتفاظ بها.

توزيع درجات مواد الصف السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن توزيع درجات المواد الدراسية للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024 الدور الأول وذلك على النحو التالي:

اللغة العربية: 100 درجة

اللغة الإنجليزية: 100 درجة

التربية الدينية: 100 درجة

الدراسات الاجتماعية: 100 درجة

يهدف هذا التوزيع إلى تقييم أداء الطلاب بشكل شامل في جميع المواد الأساسية مما يعكس مستواهم الأكاديمي ويحدد نقاط قوتهم ومجالات تحسينهم كما يلعب هذا التقييم دورا حيويا في متابعة تقدم الطلاب وتحديد مدى استيعابهم للمواد الدراسية.