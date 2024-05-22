عاجل!! اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 لمراحل النقل والشهادة الاعدادية

قام اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باعتماد جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وذلك لكل من مراحل النقل والشهادة الإعدادية، كما أوضح “مختار” وعقب اعتماد الجدول أن الامتحانات من المقرر أن تبدأ بتاريخ 24 يوليو وتنتهي بتاريخ 8 أغسطس 2024، مشدداً على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

من جانبه، أوضح الأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للدور الثاني ستبدأ يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 29 يوليو. في حين ستبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية للدور الثاني من يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 30 يوليو. أما امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني العامة والمهنية فستبدأ يوم 2 أغسطس وتنتهي يوم 8 أغسطس.

كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة للدور الثاني ستبدأ من 24 يوليو وتنتهي في 31 يوليو. وأضاف ناصر شعبان أن امتحانات النقل للدور الثاني لمرحلة التعليم المجتمعي والمكفوفين والصم وضعاف السمع ستبدأ من 24 يوليو وتنتهي في 31 يوليو. بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع للدور الثاني من 3 أغسطس وتنتهي في 8 أغسطس. وستُجرى امتحانات التعليم الفني للدور الثاني بالتوازي مع امتحانات التعليم الثانوي العام، بدءًا من 24 يوليو وتنتهي في 31 يوليو.

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