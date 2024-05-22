ظهرت الان.. نتائج السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق.. استعلم عبر موقع نتائجنا..!! 

شهدت الساعات الأخيرة اليوم ارتفاع ملحوظ في معدلات البحث عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي لعام 2024 في العراق، يأتي هذا الاهتمام الواسع عقب انتهاء جميع الاختبارات في مختلف المحافظات العراقية، والإعلان عن صدور النتائج في كافة أنحاء البلاد، وقد جرت فترة الامتحانات بسلام وهدوء تامين، حيث لم تواجه الطلاب أي مشاكل أو صعوبات تذكر في أي من الامتحانات، ما عكس مستوى التنظيم الجيد والإعداد المسبق لهذه الاختبارات، كما تمت عملية التصحيح بنجاح.

رابط الاستعلام عن النتائج

زاد البحث بشكل كبير من قبل طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق حول كيفية الاستعلام عن نتائجهم لعام 2024 عبر موقع “نتائجنا”، يأتي هذا التزايد في البحث بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج، حيث بدأت اللجان الامتحانية في جميع المحافظات العراقية العمل فورا على تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب، لضمان الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، يتم بعد ذلك رصد الدرجات ورفعها على المواقع الإلكترونية المخصصة لتوزيع النتائج، وذلك بعد أن تعتمد وزارة التربية والتعليم العراقية هذه النتائج بشكل رسمي.

للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الرابط الخاص بموقع “نتائجنا“.

2. حدد المرحلة الدراسية المناسبة، وهي في هذه الحالة “الابتدائية”.

3. اختر المحافظة التي تقيم فيها والتي تم تسجيل الطالب فيها للدراسة.

4. انقر على خيار “التنزيل” لتحميل ملف النتائج.

5. انتظر حتى يكتمل تحميل الملف لتتمكن من الاستعلام عن نتيجتك.