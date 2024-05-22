“مبروك النجاح!” نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة كربلاء الدور الأول على موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

لا يزال الطلاب وأوليائهم يبحثون عن نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة كربلاء الدور الأول عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية، حيث أن المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء قد أعلنت عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب، كما أن مكتب الطلاب الإعلامي الخاصة بوزارة التربية العراقية أعلن مؤخرًا عن توجن حوالي 1.150.000 طالب لأداء الإمتحانات الابتدائية الدور الأول في العام الدراسي 2024 داخل كافة المحافظات، وقد بدأت الامتحانات في اليوم الـ12 من مايو حتى يوم 19 مايو 2024.

نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة كربلاء الدور الأول

قام الاستاذ عباس عودة السلطاني مدير عام التربية في كربلاء بالإعلان عن اطمئنانه شخصيًا بسير الامتحانات في اللجان الامتحانية داخل المحافظة، وذلك عند قيامه بالزيارات الميدانية للجان، كذلك من المقرر أن يتم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة كربلاء الدور الأول عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية، وذلك فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، والجدير بالذكر أن سيادته أكد على أن جميع أعمال التدقيق والفحص سوف تتم في مركز الفحص الخاص بمحافظة كربلاء على أكمل وجه بلا أي تخاذل أو تقصير، كما أضاف أنه تم التنبيه على كافة مقدري الدرجات بأن يعطوا الطلاب العلامات التي يستحقونها.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 كربلاء الدور الأول

قامت المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء بالإعلان عن أن النتائح الخاصة بامتحانات الطلاب في الصف السادس الابتدائي الدور الأول سيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو على موقع نتائجنا، وذلك بشكل مباشر حيث أن الطلاب سيتمكنون من الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم الامتحاني فقط.