الآن ظهرت .. نتيجة السادس الابتدائي فى  العراق 2024 لجميع المحافظات عبر موقع “نتائجنا” 

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في الرصافة الأولى، وهى تعتبر أول محافظة يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي، وتم نشر النتائج بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع “نتائجنا”، حاليًا، هناك طلب كبير من الطلاب وأولياء الأمور من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتائجهم، ولذلك سنقوم بتوفير رابط النتيجة الخاص بالموقع الإلكتروني للوزارة وتوضيح طريقة الاستعلام عن النتائج، من خلال السطور القادمة.

رابط نتيجة الرصافة الأولى السادس الابتدائي في العراق:

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 في بعض المناطق، ومنها منطقة الرصافة الأولى، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، و للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

2. البحث عن قسم أو رابط خاص بنتائج الامتحانات.

3. إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الطالب.

4. الضغط على زر “استعلام” أو “عرض النتيجة”.

وسيتم عرض نتيجة الطالب فور إدخال المعلومات المطلوبة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في الرصافة الأولى:

وزارة التربية والتعليم في العراق دائمًا ما تسعى إلى توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لطلابها، وفي هذا السياق، فقد أتاحت الوزارة إمكانية الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال الموقع الإلكتروني “نتائجنا” بطريقة سهلة وسريعة، فبمجرد الوصول إلى الموقع واتباع الخطوات البسيطة، يستطيع الطلاب والأهالي الاستعلام عن نتائج امتحانات أبنائهم من جميع المحافظات دون عناء، ويعكس هذا الجهد الحثيث من وزارة التربية والتعليم حرصها على تقديم أفضل الخدمات لضمان تعليم ناجح وجيل متميز.