“هنا” كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظات العراق

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير في الوقت الحالي، عن كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، التي تم الإعلان عنها من قبل تربية الرصافة 1، فضلاً عن أن النتيجة أصبح الإستعلام عنها بشكل إلكتروني وبالإسم، بحيث تُسهل على جميع الطلبة والطالبات في إمكانية استخراج النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

صدور نتيجة السادس الابتدائي

تم رفع كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في هيئة ملفات عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا الإلكتروني، بحيث يسمح ذلك لجميع الطلبة والطالبات في الاستعلام عن نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية دور أول، ليتم بعد ذلك فتح باب الاعتراضات أمام الطلبة والطالبات المتضررين من نتائجهم، حتى يتمكنوا من الحصول على درجاتهم ومستحقاتهم وفقًا لأداءهم في الامتحانات.

كيفية استخراج ملفات نتائج السادس الابتدائي

يمكنك الإستعلام عن ملفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في الرصافة الأولى، وجميع المدن المحيطة بها، كما في الخطوات الأتيه:-