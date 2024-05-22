“هنا” كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر
“هنا” كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظات العراق
نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير في الوقت الحالي، عن كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، التي تم الإعلان عنها من قبل تربية الرصافة 1، فضلاً عن أن النتيجة أصبح الإستعلام عنها بشكل إلكتروني وبالإسم، بحيث تُسهل على جميع الطلبة والطالبات في إمكانية استخراج النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

صدور نتيجة السادس الابتدائي

تم رفع كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في هيئة ملفات عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا الإلكتروني، بحيث يسمح ذلك لجميع الطلبة والطالبات في الاستعلام عن نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية دور أول، ليتم بعد ذلك فتح باب الاعتراضات أمام الطلبة والطالبات المتضررين من نتائجهم، حتى يتمكنوا من الحصول على درجاتهم ومستحقاتهم وفقًا لأداءهم في الامتحانات.

كيفية استخراج ملفات نتائج السادس الابتدائي

يمكنك الإستعلام عن ملفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في الرصافة الأولى، وجميع المدن المحيطة بها، كما في الخطوات الأتيه:-

  • عليك الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني عبر الإنترنت.
  • ومن ثم تقوم بإدخال بيانات الطالب في الخانات الخاصة بذلك.
  • ليتم اختيار المحافظة المقيم بها الطالب فيما بعد.
  • القيام بإنهاء باقي المعلومات الخاصة بالطالب.
  • الضغط على زر “بحث”.
  • وفي النهاية سيتم عرض جميع الكشوفات التي تشمل العديد من الطلبة والطالبات في العراق.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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