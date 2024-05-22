“جَــاري اعتمادها” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم

تستعد جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات المصرية بالإعلان عن موعد إطلاق نتائج الصف الثالث الاعدادي 2024 خلال الأيام القادمة، وعلى صعيد أخر قام محافظ بورسعيد بالإعلان عن الموعد الخاص بظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني، ومن الجدير بالذكر أن محافظة بورسعيد في كل عام هي المحافظة الأولى التي تقوم بالإعلان عن النتيجة حيث يكون الامتحان بنظام البابل شيت ولذلك فتتم عملية التصحيح بشكل سريع جداً ويتم إعلان النتائج أسرع ما يمكن، إليكم تفاصيل إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني

قام محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بالإعلان منذ قليل عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني، حيث قال إن ظهور النتيجة سوف يكون اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مايو 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءاً عبر البوابة الالكترونية لمحافظة بورسعيد، وذلك بعدما أكدت مديرية التربية والتعليم في المحافظة من انتهائها من جميع أعمال التصحيح مساء يوم الثلاثاء 21 مايو 2024، وسيتم اعتماد النتائج من جانب المحافظ مساء اليوم وإعلان نسبة النجاح للطلبة وبعد ذلك يتم رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني من خلال إتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية:-