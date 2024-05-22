خبر هام للعراقيين.. “وزارة العمل” تُعلن خبر عاجل حول الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

في الوقت الحالي، يتساءل العديد من المواطنين في محافظات العراق، عن سبب تأخر صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، حيث إن هذا البرنامج يعمل على ضم عدد كبير من المواطنين الأكثر احتياجًا بما يوفر لهم الدعم الملائم والراتب الشهري أمام المتقدمين لهذا البرنامج، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بالإعلان عن تفاصيل جديدة حول عدم صدور الوجبة السابعة حتى الآن، حتى تطمئن العديد من المواطنين.

صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن عدم صدور الوجبة السابعة هو استمرار مراجعة الطلبات الخاصة بكافة المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم توفير التمويل اللازم الذي يشمل المستفيدين في محافظات العراق، مشيرة إلى أنه في حالة الإنتهاء من كل هذه الإجراءات سيتم العمل على نشر جميع كشوفات المشمولين في هذه الوجبة بأقرب وقت، لكي يحصل على الدعم المسجلين في البرنامج.

رابط اسماء كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

وعند صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق، فيمكن الإطلاع على كافة الكشوفات، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-