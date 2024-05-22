رابط الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة بالرقم القومي وموعد الصرف

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن رابط الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة ، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهور الماضية لمساعدة المواطن المصري في ظل الأزمة الاقصادية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني خاص للإستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 والذي سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية…

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

أيام قليلة وينتهي شهر مايو ويبدأ شهر يونيو وتبدأ عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورصدت وزارة التضامن الإجتماعي الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة زيادة جديدة على المعاشات، وأكدت الوزارة إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة وأنه لا صحة لتطبيق زيادة جديدة على المعاشات في يونيو المقبل، ومن المقرر أن يتم البدء في صرف معاشات شهر يونيو بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 .

رابط الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على الإنترنت.

ثم ادخل على المعاشات.

ادخل الرقم القومي لصاحب المعاش .

ثم ادخل اسم الأم.

واضغط على أيقونة”استعلام”.

سوف تظهر أمامك تفاصيل صاحب المعاش بالزيادة الجديدة.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن عدة أماكن لصرف مستحقات المعاشات للمواطنين وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين من أصحاب المعاشات، منها: