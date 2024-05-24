“Free fire codes“ شحن أكواد فري فاير مجانا موقع جارينا الأصلي || 10 كـــود سحــري غير مستخدم

تعتبر أكواد فري فاير واحدة من الأشياء التي حازت على شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة حيث أنها تساعد اللاعب في الحصول على عدد حصر له من الجواهر والجوائز والمكافآت المختلفة وهذا بشكل مجاني تماما، لعبة فري فاير هي إحدى الألعاب الإلكترونية المعروفة حول العالم والتي يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الأعمار فهي توفر لدى اللاعب إمكانية اللعب بشكل فردي أو جماعي وهذا ما يميزها، سوف نقدم لكم مجموعة من أكواد فري فاير الغير مستخدمة.

أكواد فري فاير

يجب العلم أنه يتم استخدام الكود مرة واحدة فقط ويتم تغيير أكواد فري فاير كل يوم لذلك يجب عليك التأكد من أن الكود المستخدم فعال:

يساعد اللاعب في إلغاء الحظر HGKASSLUEPVS

يمنحك صندوق لود سلاح ببغاء استوائي 4EUWRCXKPLV8

يمنحك سكن بندقية AK FF-RF 85-4 MZT

يوفر لك لود سلاح سيد العقول RP4TXG29EXSJ

عند استخدام هذا الكود سوف تحصل على جائزة عشوائية FBSHARE

يمنحك عدد من الجواهر المجانية YAPQSSRUEYVD

يعطيك رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1

يمنحك رقصة القلب Z1KS 1ET6 43S1

عند استخدام هذا الكود سوف تحصل على رقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1

خطوات استبدال أكواد فري فاير

عند استبدال أكواد فري فاير يجب على اللاعب اتباع الخطوات التالية: