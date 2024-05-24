“Free fire codes“ شحن أكواد فري فاير مجانا موقع جارينا الأصلي || 10 كـــود سحــري غير مستخدم

تعتبر أكواد فري فاير واحدة من الأشياء التي حازت على شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة حيث أنها تساعد اللاعب في الحصول على عدد حصر له من الجواهر والجوائز والمكافآت المختلفة وهذا بشكل مجاني تماما، لعبة فري فاير هي إحدى الألعاب الإلكترونية المعروفة حول العالم والتي يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الأعمار فهي توفر لدى اللاعب إمكانية اللعب بشكل فردي أو جماعي وهذا ما يميزها، سوف نقدم لكم مجموعة من أكواد فري فاير الغير مستخدمة.
أكواد فري فاير
يجب العلم أنه يتم استخدام الكود مرة واحدة فقط ويتم تغيير أكواد فري فاير كل يوم لذلك يجب عليك التأكد من أن الكود المستخدم فعال:
- يساعد اللاعب في إلغاء الحظر HGKASSLUEPVS
- يمنحك صندوق لود سلاح ببغاء استوائي 4EUWRCXKPLV8
- يمنحك سكن بندقية AK FF-RF 85-4 MZT
- يوفر لك لود سلاح سيد العقول RP4TXG29EXSJ
- عند استخدام هذا الكود سوف تحصل على جائزة عشوائية FBSHARE
- يمنحك عدد من الجواهر المجانية YAPQSSRUEYVD
- يعطيك رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1
- يمنحك رقصة القلب Z1KS 1ET6 43S1
- عند استخدام هذا الكود سوف تحصل على رقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1
خطوات استبدال أكواد فري فاير
عند استبدال أكواد فري فاير يجب على اللاعب اتباع الخطوات التالية:
- في مبتدأ الأمر قم بالدخول على موقع غارينا.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال استخدام حسابك في اللعبة.
- من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى خيار استبدال أكواد فري فاير.
- يتطلب منك إدخال الكود في المكان المخصص له.
- بمجرد أن تضغط على زر استبدال سوف تحصل على الجوائز بالفعل.