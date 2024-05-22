“شو سار يا لولو” تحديث تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي

ما زالت عمليات البحث جارية في الوقت الحالي، عن التردد الجديد لقناة وناسة أطفال التي تقدم محتوى أكثر من رائع ما بين الأفلام والمسلسلات الكرتونية، إضافة إلى البرامج والأغاني والأناشيد الدينية الأكثر من مميزة على مدار اليوم، بإشارة قوية وصورة واضحة يعشقها ملايين الصغار في كافة الدول العربية، ويمكنك العمل على استقبال التردد الجديد للقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة وناسة 2024

تقدم القناة مجموعة هائلة من المحتوى الطفولي المميز ومن بينها “أنا حبيب البابا، لولو الشطورة، لوليات صغار، ميدو بيلعب بالكبريت، شو صار عند الدكتور، الحيوانات الحيوانات، لولو الشرطية، مين سرقة جزمت لولو”، وغيرها من المحتوى الأخر المتمثل في الأناشيد والأغاني والأفلام الكترونية التي يعشقها ملايين الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، ويمكنك معرفة ترددها الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة 2024

من أكثر الترددات التي تقدم تجربة مميزة لإذاعة محتوى قناة وناسة أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة ما بين الأغاني الرائعة والأناشيد الدينية المميزة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11470.

إضافة إلى أن معدل الترميز فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة أطفال الجديدي يكون عمودي.

تردد قناة وناسة عرب سات