هينزل امتى.. موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2024 والرابط المخصص بالاستعلام

يتساءل الكثير من المواطنين منذ عدة أيام عن موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2024 لأنهم يعتمدون على الدعم السكني بشكل كبير، المستفيدين من الدعم السكني لا يمتلكون سوى هذا الدخل الشهري لجلب كافة الاحتياجات وغير مسجلين في اي أنظمة اجتماعية أخرى، وهذا ما يزيد من تراقبهم وتشوقهم لنزول المستحقات في حساباتهم لصرفها،

هناك فئة يتم استبعادها من صرف الدعم سكني لعدم تطابق كافة الشروط، ومن أهم الشروط التي حددتها الحكومة لقبول طلب التسجيل في الانضمام إلى منظومة الدعم النقدي أن يكون المتقدم من أصل الجنسية السعودية بشرط أن يقيم بالمملكة بشكل دائم، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام وأن يكون من فئة محدودي الدخل وغير مستفيد من أي دعم آخر، خلال التقرير التالي نتعرف سوياً على موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2024.

موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2024

يستفيد آلاف من الأسر السعودية من الفئة المتعففة التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق من الدعم السكني، ويحصلون على الدفعات الشهرية بشكل منتظم، وهذا ما يخفف العبء عنهم ويعيشون حياة مستقرة، وكان لبرنامج الدعم السكني تأثير واضح، خلال الأيام القليلة القادمة وحسب المصادر الرسمية أن صرف مستحقات الدعم سوف تتم عملية إيداعها يوم الأحد الموافق الموافق 26 من مايو الجاري 2024 وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 30 من مايو 2024.

رابط الاستعلام عن الدعم السكني 1445

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