“وقتاش امتحان الرياضة والإنجليزي“ جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 بالعراق الدور الأول

جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 بالعراق الدور الأول
وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل وزارة التربية العراقية والخاص بمرحلة الثالث متوسط فإن الامتحانات ستستمر لثمانية أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الفائت وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو القادم، واليوم الأول فقط من الامتحانات سيكون هناك مادتين هما التربية الاسلامية واللغة العربية أما باقي الأيام فسيكون لكل يوم مادة واحدة فقط، ويوجد يوم راحة بين كل امتحان وذلك للتخفيف على الطلاب ومساعدتهم على الدراسة جيدا وزيادة التركيز وقوة الاستيعاب، وسنستعرض لكم في الجدول التالي موعد الاختبارات بالتاريخ والمواد الدراسية :
|الثلاثاء 21 مايو
|الخميس 23 مايو
|السبت 25 مايو
|الاثنين 27 مايو
|الأربعاء 29 مايو
|السبت 1 يونيو
|الاثنين 3 يونيو
|الأربعاء 5 يونيو
موعد امتحانات الثالث متوسط 2024
بدأت بالأمس الثلاثاء الموافق الواحد والعشرون من شهر مايو للعام 2024 امتحانات الثالث متوسط ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق الخامس من يونيو لنفس العام، وقد أعلنت وزارة التربية منذ فترة عن جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 وصرحت على أنه في حالة مصادفة أحد أيام الامتحان ليوم عطلة رسمية يتم نقل الامتحان لليوم التالي، وعلى أن يبدأ الامتحان في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت بغداد.