“وقتاش امتحان الرياضة والإنجليزي“ جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 بالعراق الدور الأول

جدول امتحانات الثالث متوسط 2024، مرحلة الثالث متوسط من المراحل الهامة والمصيرية في مستقبل الطالب التعليمي لذا يهتم أغلب الطلاب وأولياء الأمور بموعد الاختبارات حتى يتم الاستعداد لها جيدا ويكثف الطالب من جهوده ليدخل الامتحانات بمستوى جيد يؤهله لتجاوزها بنجاح، وبالفعل قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن جدول الامتحانات والتي بدأت بالفعل يوم أمس الثلاثاء، وسنقدم لكم في هذا المقال جدول الامتحانات بالتفصيل لمختلف الدراسات العربية والكردية والتركمانية والأجنبية، وموعد بداية الامتحانات ومتى ستنتهي.

جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 بالعراق الدور الأول

وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل وزارة التربية العراقية والخاص بمرحلة الثالث متوسط فإن الامتحانات ستستمر لثمانية أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الفائت وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو القادم، واليوم الأول فقط من الامتحانات سيكون هناك مادتين هما التربية الاسلامية واللغة العربية أما باقي الأيام فسيكون لكل يوم مادة واحدة فقط، ويوجد يوم راحة بين كل امتحان وذلك للتخفيف على الطلاب ومساعدتهم على الدراسة جيدا وزيادة التركيز وقوة الاستيعاب، وسنستعرض لكم في الجدول التالي موعد الاختبارات بالتاريخ والمواد الدراسية :

الثلاثاء 21 مايو التربية الاسلامية

اللغة العربية الخميس 23 مايو اللغة الانجليزية السبت 25 مايو الرياضيات الاثنين 27 مايو الاجتماعيات الأربعاء 29 مايو الانسان وصحته السبت 1 يونيو الكيمياء الاثنين 3 يونيو الفيزياء الأربعاء 5 يونيو اللغة الفرنسية

موعد امتحانات الثالث متوسط 2024

بدأت بالأمس الثلاثاء الموافق الواحد والعشرون من شهر مايو للعام 2024 امتحانات الثالث متوسط ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق الخامس من يونيو لنفس العام، وقد أعلنت وزارة التربية منذ فترة عن جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 وصرحت على أنه في حالة مصادفة أحد أيام الامتحان ليوم عطلة رسمية يتم نقل الامتحان لليوم التالي، وعلى أن يبدأ الامتحان في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت بغداد.