مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 الموسم الخامس على قصة عشق بجودة HD

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 الموسم الخامس، حلقة جديدة يترقبها عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، وكالعادة يتصدر إسم المسلسل قوائم محركات البحث لما فيه من أحداث حقيقية وقعت في عصر الدولة العثمانية والتي لاقت اهتمام ومتابعة الملايين من شتى أنحاء العالم العربي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 الموسم الخامس.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 الموسم الخامس

حقق الحلقة الماضية من مسلسل قيامة عثمان الكثير من الأحداث التي جعلت الجميع حريص على متابعة الحلقة الجديدة، وكان أبرزها وقوف اورهان أمام يعقوب وهو يهدده ويتوعد له بأنه لم يتهاون هذه المرة وأنه لم يسمح له أن يتعرض لزوجته مرة أخرى، وفرحة عثمان بالسوق الحدودي بعد أن أصبح ملكاً له وأبلغ قبيلته بهذا الخبر السعيد .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161

ويعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، ويمكنكم أيضاً متابعة الحلقة على قناة ATV التركية في الساعة الثامنة مساء، ويتم عرض الحلقة على موقع قصة عشق في الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس من كل أسبوع.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

ويمكنكم استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات بجودة HD والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، من خلال التردد التالي: