“لينك مباشر” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2024.. شوف نتيجتك بسرعة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر
“لينك مباشر” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2024.. شوف نتيجتك بسرعة
موقع نتائج السادس الابتدائي 2024

ظهرت منذ دقاق قليلة نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في الرصافة 1، بما شملت كافة الكشوفات الخاصة بهذه المحافظة، إضافة إلى أن مديرية رصافة كانت قد أعلنت أمس بأن النتيجة سيتم رفعها اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، هذا وأنه بالفعل تم التصديق عليها ورفع جميع الكشوفات عبر موقع وزارة التربية العراقية، بما يسمح لجميع الطلبة بالإطلاع على نتائجهم.

عرض نتيجة السادس

أصبح بإمكان جميع الطلبة والطالبات في الرصافة 1 استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، بعد ان تم التصديق عليها الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، لكي يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذا الدور، وستبدأ بعدها مباشرة فتح باب الاعتراضات أمام جميع الطلاب المعترضين على نتائجهم في دولة العراق.

كيفية استخراج كشوفات نتائج السادس

وعن طريقة القيام بإستخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق ومنها الرصافة 1 يمكنك اتباع الخطوات الأتيه:-

  • أن تقوم بالدخول إلى موقعنا “من هنا“.
  • ثم تندرج إلى نهاية المقال لتجد الخطوات بشكل تفصيلي.
  • وعليه سوف تتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.
  • وبعد قليل سيتم فتح باب الاعتراضات أمام الطلاب والطالبات المتضررين في العراق.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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