هي دي الاخبار ولا بلاش .. موعد صرف رواتب شهر يونيو مع تطبيق الحد الأدنى للأجور يعنى هتعيد ومعاك المرتب 

قبل عيد الأضحى تم الإعلان رسميا عن تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو مع تطبيق الحد الأدنى للأجور هذا القرار يهدف إلى تلبية احتياجات العمال وتوفير الدعم المالي لهم خلال هذا الوقت الهام تعكس هذه الخطوة السعي لضمان تحسين ظروف العمل وزيادة دخل العمال وتعزز من الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

المرتبات بعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

جدول المرتبات بعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 2024

تم تطبيق الزيادة الجديدة على رواتب الموظفين لشهر يونيو بعد سريان قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارا من شهر مايو الجاري وفيما يلي تفاصيل الرواتب وفقا للدرجة الوظيفية:

يحصل الموظفون من الدرجة السادسة على راتب يصل إلى 6000 جنيه مصري.

يحصل العاملون من الدرجة الخامسة على راتب 6500 جنيه مصري.

يحصل الموظفون من الدرجة الرابعة على راتب 7000 جنيه مصري.

يحصل موظفو الدرجة الثالثة على راتب 7500 جنيه مصري.

يحصل الموظفون والعاملون بمؤسسات الدولة في الدرجة الثانية على راتب 8000 جنيه مصري.

يحصل الموظفون من الدرجة الأولى على راتب 8200 جنيه مصري.

المديرون: 9200 جنيه مصري.

أصحاب الدرجة العالية من الموظفين: 10200 جنيه مصري.

الموظفون بأعلى درجاتهم الوظيفية الممتازة: 12200 جنيه مصري.

تبكير موعد صرف رواتب يونيو 2024

تم الإعلان بشكل رسمي من وزارة المالية المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات يونيو 2024 قبل عيد الأضحى وذلك تزامنا مع إغلاق السنة المالية في مصر سيتم صرف الرواتب من تاريخ 9 يونيو 2024 إلى 13 يونيو 2024 وتم الإعلان عن توفير رواتب المواطنين في جميع نقاط الصرف وماكينات الصرف الآلي مما يضمن سهولة وسرعة الحصول على الرواتب خلال الفترة المحددة.