“تحديث أسطوري ✅🤯” ميزات جديدة في واتساب جي بي ٢٠٢٤ GB WhatsApp اخر تحديث ~ انسى الحظر!

يبحث الكثير من مستخدمي واتس اب جي بي عن ميزات جديدة في واتساب جي بي ٢٠٢٤، حيث أن الشركة المطورة للتطبيق لا تنفك عن تحديث التطبيق بشكل مستمر، وشهدت الأيام الأخيرة إصدار تحديث جديد للتطبيق جاء بالعديد من الميزات، وعلى الرغم من أنه مليء بالمزايا إلا أن هذه المميزات التي أتت مع التحديث الأخير جعلت الأشخاص يرغبون في تحميله فوراً، وسوف نقوم بذكر هذه المميزات بالتفصيل في السطور القادمة.

ميزات جديدة في واتساب جي بي ٢٠٢٤

ميزات جديدة في واتساب جي بي ٢٠٢٤ قامت شركة الواتس اب بتفعيلها في اخر اصدار للتطبيق، الأمر الذي جعله يمتلك العديد من المميزات ويلتف الجميع حوله وحول معرفة تلك المميزات، ومن بينها:-

من أهم مميزات واتس اب جي بي لعام 2024 أنه يتمتع بخاصية ضد الحظر، حيث أنه من غير الممكن أن يقوم أي شخص بحظر المستخدم.

تحميل الملفات والمرفقات بشكل سهل وسريع.

كما يتمتع بميزة ارسال رسالة صوتية يزيد حجمها عن 100 ميجا بايت على عكس الواتس اب الاخضر العادي.

يسمح واتس اب جي بي للمستخدمين بإرسال أكثر من رسالة جماعية في المرة الواحدة لما يزيد عن 300 شخص.

القدرة على رؤية الرسائل المحذوفة.

ارسال عدد كبير من الصور في المرة الواحدة، بالإضافة إلى أن سعة الفيديو المرسل تتجاوز 50 ميجا.

تحديث واتس اب جي بي الجديد 2024

بعد أن تعرفنا على ميزات جديدة في واتساب جي بي ٢٠٢٤، ننتقل لذكر خطوات تحميل التحديث الأخير من WhatsApp GB للاستمتاع بالمميزات التي يتيحها هذا التطبيق، وطريقة التحميل تكون كالتالي: