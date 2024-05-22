خطوات تسجيل سكنات عدل 3 جميع ولايات الجزائر 2024

قامت وزارة السكن والعمران الجزائرية، بنشر رابط التسجيل في سكنات عدل 3 التي يشمل العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ملائمة، بأسعار مخفضة، إضافة إلى أن الوزارة وفرت كافة الإجراءات الخاصة بطلب الحصول على القرض في مختلف ولايات الجزائر، بما تسمح للجميع بالتقديم فيها، وفرز الطلبات المقدمة بشكل ملائم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الخطوات التي يُرجى العمل على اتباعها لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 التي بدأت من 19 مارس وتستمر إلى نهاية الشهر الجاري الموافق 31 مايو 2024، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وكالة عدل الجزائرية.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “إنشاء حساب جديد”.

القيام باختيار برنامج سكنات عدل 3.

ليتم كتابة كافة المعلومات الخاصة بطلب التسجيل في سكنات عدل 3.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ضوابط التسجيل في سكنات عدل 3

وعن الإجراءات التي قامت وزارة الإسكان والعمران بفرضها على جميع الراغبين في التسجيل في سكنات عدل 3، كما يلي:-