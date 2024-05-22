لو بتخاف بلاش تحملها دي ليعبة اللي قلبهم جامد..تحميل لعبة The Witcher 2 و 3

تعد سلسلة ألعاب The Witcher من أشهر ألعاب تقمص الأدوار في العالم، حيث تأخذك إلى عالم مليء بالسحر والوحوش والمغامرات حيث تدور أحداث اللعبة حول جيرالت من ريفيا، صائد وحوش محترف يُعرف باسم الساحر و تتميز اللعبة بقصة مثيرة، وشخصيات غنية، وعالم مفتوح ضخم لاستكشافه.

تحميل لعبة The Witcher 2

تتوفر لعبة The Witcher 2: Assassins of Kings على منصة Steam بسعر 9.99 دولار أمريكي كما يمكنك شراء اللعبة وتحميلها مباشرة من خلال حسابك على Steam.

تتوفر اللعبة أيضا على منصة GOG.com بنفس السعر حيث تتميز هذه المنصة بتقديمها نسخًا خالية من DRM، مما يسمح لك بتثبيت اللعبة وتشغيلها دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت.

متطلبات تشغيل لعبة The Witcher 2

فيما يلي متطلبات تشغيل لعبة The Witcher 2:

نظام التشغيل Windows XP SP3 أو Vista SP1 أو 7

المعالج Intel Core 2 Duo 2.0 GHz أو AMD Athlon X2 2.6 GHz

الذاكرة 1 GB RAM

بطاقة الرسومات Nvidia GeForce 8800 GT أو AMD Radeon HD 4850

مساحة القرص الصلب 25 GB

تحميل لعبة The Witcher 3

تتوفر لعبة The Witcher 3: Wild Hunt على منصة Steam بسعر 39.99 دولار أمريكي كما يمكنك شراء اللعبة وتحميلها مباشرةً من خلال حسابك على Steam.

تتوفر اللعبة أيضا على منصة GOG.com بنفس السعر كما تقدم GOG.com إصدار مجاني من اللعبة يشمل جميع المحتوى الإضافي

متطلبات تشغيل لعبة The Witcher 3

فيما يلي متطلبات تشغيل لعبة The Witcher 3:

نظام التشغيل Windows 7/8/10 64-bit

المعالج Intel Core i5-2500K 3.3 GHz أو AMD Phenom II X4 940 3.0 GHz

الذاكرة 8 GB RAM

مساحة القرص الصلب 35 GB

نصائح لتحميل اللعبة

فيما يلي نصائح لتحميل اللعبة: