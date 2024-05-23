“بالإسم والرقم الامتحاني ✅“ نتائج السادس الابتدائي “الكرخ الأولى والثانية“ موقع نتائجنا results.mlazemna

ظهرت الآن نتائج الصف السادس ابتدائي محافظة الكرخ الأولى والثانية وأصبح بإمكان جميع الطلاب في تلك المرحلة الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والجدير بالذكر أن الوزارة أكدت على أنها غير مسؤولة عن أي نتيجة يتم إطلاقها خارج الموقع، وبناء على طلب أولياء الأمور والطلاب سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن النتائج وهنيئا لجميع الطلاب مقدما.

نتائج السادس الابتدائي

تم رفع نتائج الصف السادس ابتدائي على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وأصبح من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم وهذا بمجرد أن يقوموا بإجراء التعليمات الآتية:

أولا يجب على الطالب أو ولي الأمر زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم. ثانيا من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى قسم نتائج الطلاب. ثالثا قم بتحديد الصف الذي ترغب في الاستعلام عنه وهو الصف السادس ابتدائي. رابعا يتطلب منك كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به. خامسا اضغط على بحث وسوف تظهر النتيجة بالدرجات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي

قم الاطلاع على نتائج الصف السادس ابتدائي وهذا من خلال منصة نتائجنا التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

عند الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي يجب في البداية الدخول على منصة نتائجنا. بعد ذلك من قائمة الخدمات التي تقدمها المنصة قم بالانتقال إلى الاستعلام عن نتيجة الصف السادس ابتدائي. يرجى إدخال البيانات المطلوبة حول الطالب. أخيرا اضغط على بحث وسوف تظهر النتيجة على الفور.

يمكن أيضا لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الاتصال على الرقم 5607 وذلك في حين مواجهة أي أعطال عند استخدام الموقع الإلكتروني.