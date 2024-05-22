فورا تحميل كشوف pdf.. نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 في عموم المحافظات العراقية عبر رابط موقع نتائجنا الآن

نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024، الآن تم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 في محافظة الرصافة الاولى وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية التي تم اصدرها مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات الخاصة بتلك المحافظة، ليتم على الفور ارسال كشوف النتيجة واسماء الراسبين والناجحين إلى جميع المدارس ليصبح من السهل الاستعلام عنها من قبل الطلاب، واليكم كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 وتحميلها على الجهاز، فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024

ويمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 في الرصافة وما يتبعها من ادارات تعليمية من خلال زيارة موقع نتائجنا الذي سيتم رفع الكشوف من خلاله على مدار الساعات القادمة، وقد جائت نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 مبشرة ومرضية بشكل كبير علاوة على أن عدد كبير من الطلاب تمكنوا من الحصول على مجاميع عالية في ظل أن اسئلة الامتحانات لم ترد من خارج المنهج، وقد تم الاعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابات الخاصة بكافة المواد الدراسية لجموع الطلاب:”اللغة الغربية واللغة الانجليزية والرياضيات وإلي الآن يستمر التصحيح لمواد العلوم والاجتماعية”، واليكم طريقة تحميل نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 دور اول:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج السادس الابتدائي 2024.

حدد نتائج الدور الاول.

قم باختيار المحافظة التابعة لك.

اضغط على ايقونة “تحميل” الموجودة بجوار اسم محافظتك.

سيتم تنزيل كشوف النتيجة فورا على جهازك.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

وقد تم تفعيل رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 ليتم رفع كشوف النتيجة من خلاله، وبالتالي يكون متاح للطلاب الاستعلام عن درجاتهم والمجموع الكلي لهم دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات بصورة صحيحة لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.