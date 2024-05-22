كشـــوفااات الرعاية هسٓه.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يستفيد آلاف المواطنين العراقيين من منحة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لمحدودي الدخل وأصحاب الظروف المادية والاجتماعية الصعبة وذلك لإعاناتهم على تحمل أعباء المعيشة والصمود في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الانفاق وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وملبس وتعليم وغيرها، وينتظر الكثير من المتقدمين منذ فترة ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية لمعرفة ما إذا كانوا سينالون هذا الدعم أم لا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والشروط المطلوبة.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إتاحة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الكترونيا فور ظهورها، حيث أنها الآن لازالت في مرحلة البحث واختيار المستحقين وذلك لكثرة الملفات المقدمة وحرص الجهات المعنية على تحري الدقة قبل منح الدعم ليصل الى الفئات الأكثر استحقاقا والأشد احتياجا، وفيما يلي سنوضح لكم طريقة وخطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين :
- الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من قائمة الخدمات الالكترونية قم بالانتقال الى خدمات الرعاية الاجتماعية.
- للاستعلام حدد اولا رقم الوجبة المستعلم عنها، والمحافظة التابع لها المتقدم.
- بالأخير قم بالضغط على “استعلام” وانتظر حتى يتم تحميل قوائم الأسماء.
- ابحث بسهولة عن اسمك من بين الأسماء الموجودة للتحقق من قبول طلبك من عدمه.
شروط استحقاق منحة الرعاية الاجتماعية
هناك عدة شروط حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية لقبول طلبات الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط هي :
- أن يكون مقدم الطلب حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل حدود الدولة.
- ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
- ان يكون دخله محدود وليس لديه أي أملاك ذات قيمة.