كشـــوفااات الرعاية هسٓه.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يستفيد آلاف المواطنين العراقيين من منحة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لمحدودي الدخل وأصحاب الظروف المادية والاجتماعية الصعبة وذلك لإعاناتهم على تحمل أعباء المعيشة والصمود في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الانفاق وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وملبس وتعليم وغيرها، وينتظر الكثير من المتقدمين منذ فترة ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية لمعرفة ما إذا كانوا سينالون هذا الدعم أم لا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والشروط المطلوبة.