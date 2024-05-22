كشـــوفااات الرعاية هسٓه.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

Mahmoud تاريخ النشر
كشـــوفااات الرعاية هسٓه.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
  • أن يكون مقدم الطلب حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل حدود الدولة.
  • ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
  • ان يكون دخله محدود وليس لديه أي أملاك ذات قيمة.
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Mahmoud

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