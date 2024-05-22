ضبط تردد قناة وناسة على نايل سات 2024 وأبرز برامج القناة

قناة وناسة هي قناة فضائية عربية مملوكة لشركة روتانا، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الغنائية والترفيهية التي تستهدف جمهور الأطفال، يمكن استقبال القناة على قمر نايل سات وعرب سات، وأصبحت الأكثر تميزا بين قنوات الأطفال بسبب أغاني لولو التي يعشقها الأطفال في جميع الدول العربية، لذا تربعت على عرش القنوات الأكثر مشاهدة، وإليكم الترددات الجديدة لعام 2024.

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد : 11470.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة وناسة تحرص على تقديم محتوى متنوع يناسب جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأغاني الطربية والبرامج الترفيهية التي تساعد في اكتشاف المواهب الفنية.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد : 11270.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

أبرز برامج قناة وناسه

جلسات وناسة : برنامج يستضيف أكثر من 60 مطربًا ومطربة من الوطن العربي، حيث يتم إحياء سهرات وحفلات غنائية للطرب العربي الأصيل.

سباق Top Ten : برنامج غنائي يتم فيه استطلاع رأي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي لاختيار أفضل عشر أغاني.

بيت الهيب هوب : برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية الجديدة في الوطن العربي، مع التركيز على موسيقى الهيب هوب.