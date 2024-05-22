وزير التعليم يعلن موعد إعلان نتائج سنوات النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية 2024 بمختلف محافظات مصر

انتشرت بعض الأخبار الهامة، ومن أهم تلك الأخبار هو الخبر الذي يفيد بأن وزير التعليم يعلن موعد نتائج امتحانات النقل لجميع المراحل الدراسية، حيث تساءل الكثير في الفترة الماضية عن موعد ظهور النتائج، ولهذا قد تم عقد اجتماع من قبل وزير التعليم مع مديري المديريات التعليمية داخل مختلف المحافظات، وكان هذا الاجتماع عبر تقنية الفيديو، ومن خلاله تم تحديد موعد ظهور النتائج.

موعد إعلان نتائج طلاب صفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية

أثناء الاجتماع الذي تم عقده من قبل وزير التربية والتعليم، فإنه قد تم تحديد موعد الإعلان عن نتائج صفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية داخل مختلف المراحل التعليمية، حيث أكد وزير التعليم أنه سيتم إظهار النتيجه للطلاب فور أن تنتهي عملية تصحيح الأوراق ومراجعتها بصورة دقيقة، وبالتالي أيضا سيتم الإعلان عن النتيجة بعد أن يتم الانتهاء من اختبارات الصف الثالث الاعدادي، وذلك حتى تكون المدارس متاحة لجميع الطلاب للحصول على النتيجة من خلالها.

كيفية الحصول على نتائج الامتحانات

يمكن الحصول على نتائج جميع صفوف النقل بدءاً من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، حيث تتوفر أكثر من طريقة لمعرفة النتيجة، من أبرزها هي التي تتم من خلال زيارة المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، ومن خلالها سيتم معرفة النتيجة بصورة تفصيلية، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي، ثم يتم تنفيذ بعض الخطوات الإلكترونية وهي كالتالي: