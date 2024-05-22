وخلاص فاضل تكه.. موعد صرف مرتبات مايو 2024 وأماكن الصرف أيام الإجازة وزارة المالية تحدد

العد التنازلي بدأ على موعد صرف مرتبات مايو 2024 التي ينتظرها الملايين من العاملين بالدولة، سواء القطاعات الحكومية أو المؤسسات الاقتصادية والمعلمين والأطباء والإداريين، تشكل الرواتب أهمية كبيرة وخاصةً بعد رفع الحد الأدنى للأجور ليصل راتب الموظف من الدرجة السادس نحو 6000 جنيه شهرياً، وهذا الزيادة كشفت عنها الحكومة الفترة الماضية بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بتطبيق القرارات ووضع الموازنة المالية وزارة المالية،

وتعتبر الزيادة الجديدة جزء من النهوض وتحسين معيشة المواطنين لرفع العبء عنهم لعدم الشعور بالمعاناة في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث ينتظر المواطنون الصرف على احر من الجمر ويبحثون على مدار 24 ساعة لتحري الدقة في موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 ترقبوا معنا وسوف نوضح لكم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات مايو 2024

غداً الخميس الموافق 23 من مايو 2024 وبعد 24 ساعة تتم عملية صرف مرتبات العاملين بالدولة، وسوف يستغرق فترة الصرف 5 أيام فقط حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 27 مايو، والصرف فترة الإجازة الأسبوعية للبنوك يكون من خلال سيارات البريد المتنقلة ومن خلال ماكينات ATM الصراف الآلي، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية حدد مبكراً مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو المقبل بمناسبة حلول عيد الأضحى تبدأ صرف المستحقات من يوم 9 من يونيو وحتى 13 يونيو 2024.

جدول أجور بعد الزيادة الأخيرة