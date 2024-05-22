“الناجح يرفع ايده” … نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 برقم الجلوس موقع نتيجة نت

اعتمد اللواء “عادل الغضبان” محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024، والتي أصبحت متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق 22 مايو 2024، وأشار مدير مكتب المحافظ أنه من المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة أو لمحافظة بورسعيد على الإنترنت، حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أنه تم الإنتهاء من عملية تصحيح وتجميع درجات الطلاب ، وذلك بمتابعة مشددة من قبل الوزارة حتى يتم التأكد أن الطلاب حصلوا على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024….

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024

حيث نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على الفيس بوك رابط الكتروني خاص للإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وذلك بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل سيادة المحافظ الذي أعرب على سعادته بنسب نجاح الشهادة الإعدادية هذا العام والتي تخطت الـ 85% ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل الطلبة خلال الساعات الأولى المقبلة وذلك من خلال مؤتمر صحفي كبير يتم إذاعته على عدد من القنوات الفضائية المتخصصة .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 برقم الجلوس موقع نتيجة نت

ويمكن للطلاب الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية: