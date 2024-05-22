“من هنا” .. رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الإبتدائي الترم الثاني لعام 2024

في هذا الوقت من العام يبحث الطلاب في كافة أنحاء مصر نتائج الصف الخامس الابتدائي، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج الترم الثاني لعام 2024 عبر موقعها الإلكتروني ، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة بالاسم أو رقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأساسي او الرقم القومي للطالب وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان النتائج قريباً عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال تلك المقالة من موقعنا ” البديل” سوف نستعرض أهم الخطوات للحصول على نتيجة الصف الخامس الإبتدائي.

نتيجة الصف الخامس الإبتدائي الترم الثاني 2024

إليك أهم خطوات الاستعلام عن النتيجة فيما يلي.

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال بوابة التعليم الأساسي.

تحديد القسم الخاص بنتائج المرحلة الابتدائية.

اختيار الصف الخامس الابتدائي.

تحديد السنة الدراسية الحالية 2023/2024.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص.

في بعض الأحيان، قد يكون بالإمكان الاستعلام باستخدام الاسم فقط.

الضغط على الزر للحصول على النتيجة.

إعلان نتيجة سنة خامسة إبتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 سيتم إعلانها بعد الانتهاء من امتحانات صفوف النقل في جميع المحافظات المصرية، وذلك خلال أسبوعين من يوم 25 مايو 2024.

إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالألوان