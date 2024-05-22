رسميًا.. صدور نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 الرصافة الأولى

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق، لذا تم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول من قبل وزير التربية والتعليم العراقي اليوم الأربعاء الموافق تاريخ 22 مايو، حيث تتزايد أسئلة البحث الإلكتروني عن معرفة النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي، الذي تم الانتهاء من الامتحانات بتاريخ 19 مايو الجاري نفس الشهر، عليه فانه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب واعتماد النتيجة بكل نزاهة وشفافية لهدف مصلحة الطالب فقط، لذا قدمت الوزارة النتيجة علي موقعها الخاص الإلكتروني، ذلك بالبحث باسم الطالب، الرقم الامتحاني الخاص به في السطور التالية سنسرد لكم التفاصيل اللازمة بهذا الموضوع.

الآن…. نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق

قبل أيام قليله كان يؤدي جميع طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بدأ من تاريخ 12 مايو حتي 19 مايو نفس الشهر الجاري، من ثم قامت الإدارات التعليمية بجميع محافظات الدولة باستقبال جميع أوراق إجابات الطلاب والعمل علي تصحيحها ورصد درجات الطلاب، حتي انه تم الانتهاء من رصد الدرجات مما تم رفعها الآن علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقي، سيتم ظهورها اليوم الأربعاء 22 مايو حتي يتمكن الجميع من استخراجها بطريقة بسيطة دون الحاجة للذهاب إلي المدارس، عدم تكدس الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2024

من خلال اتباع هذه الخطوات ستمكن من معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول سنسردها لكم في السطور التالية: