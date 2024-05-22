نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول بعموم محافظات العراق عبر موقع الوزارة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الرصافة الأولى عن إتاحة نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 لجميع الطلاب، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح لأوراق الطلبة. وقد تقرر إعلان النتائج صباح يوم 22 مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا عبر موقع “نتائجنا” التعليمي، حيث أكد موقع نتائجنا الرسمي أنه خلال الساعات القادمة ستكون نتائج الطلاب متاحة عبر الموقع، ما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر وسنوافيكم بكافة التفاصيل في الفقرات القادمة.

كيفية الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2024

للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 في الرصافة الأولى، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا: يمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: موقع وزارة التربية والتعليم العراقية المعتمد تحديد النتائج المطلوبة: ابحث عن خيار نتائج السادس الابتدائي 2024 على الصفحة الرئيسية للموقع. إدخال البيانات المطلوبة: قم بإدخال البيانات الضرورية مثل الاسم ورقم الجلوس في الخانات المخصصة. التحقق من صحة البيانات: تأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على زر الاستعلام.

أهمية النتائج وتوقعاتها

شهدت امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية اختتامًا ناجحًا بدون أي شكاوى تذكر من صعوبة الامتحانات، مما يجعل الجميع يتوقع تقييمات عالية في اختباراتهم. وقد بدأت المحافظات تباعًا في اعتماد نتائج السادس الابتدائي 2024 لطلابها وكانت الرصافة الأولى من أوائل المدن التي تعلن نتائجها.

يأمل جميع الطلاب وأولياء الأمور الاطمئنان على نتائجهم وجهودهم المبذولة طوال العام، ولذلك نقدم لكم هذه التفاصيل لتسهيل الحصول على النتائج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.