“ظهرت دلوقت!!”.. نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 دور اول عبر موقع وزارة التربية في الرصافة الاولى والمحافظات العراقية

لم يفصلنا عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 إلا ساعات معدودة، ومن المتوقع أنه سوف يتم الإعلان عنها في بعض محافظات العراق، وأكدت الوزارة أن النتائج ستظهر بشكل تدريجي محافظة تلو الأخرى، مما يتيح لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم وجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي، وقد استعدت وزارة التربية والتعليم لنشر جميع كشوفات النتائج للمرحلة المتوسطة الثالثة، مع التأكيد على أن مجموعة من المختصين هم الذين قاموا بمراجعة النتائج لضمان حصول كل طالب على حقه، ويمكنكم متابعة النتائج عبر الرابط الرسمي لموقع “نتائجنا” فور الإعلان عنها.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة الرصافة حيث سيتم رفع النتائج اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وستتوفر النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات لجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك على الموقع المعتمد “نتائجنا”، وتتيح هذه المواقع سهولة الاستعلام عن نتائج هذه المرحلة في العراق، مما يضمن شفافية والنزاهة في الحصول على النتائج، ومن المقرر أن تكون النتائج هذه المرحلة مرتفعة بشكل غير مسبوق عن السنوات الماضية

خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

يمكن عزيزي الطالب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي يمكن توضيحها على النحو التالي: