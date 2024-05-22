“مبروك النجاح”.. موقع نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com في عموم المحافظات

أصبح موقع نتائج السادس الابتدائي 2024 من المواقع التي تزايدت عمليات البحث عنها وذاك منذ أن خصصت وزارة التربية التعليم موقعها الرسمي أو نتائجنا للحصول على النتائج، وسيتم تفعيل هذا الموقع بمجرد ظهور نتائج هذه المرحلة، والجدير بالذكر أن ظهور النتائج سيكون بالتوالي بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة في كل محافظة التي تمت من قبل المختصين داخل الكنترول، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه النتائج، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عنها.

موقع نتائج السادس الابتدائي 2024

يعد موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو نتائجنا هو موقع نتائج السادس الابتدائي 2024 التي خصصته وزارة التربية والتعليم للإعلان عن هذه النتائج، وسيتم تفعيله بمجرد الإعلان عن ظهورها، ومن المقرر أن نتائج الصف السادس الابتدائي بالرصافة سوف تظهر اليوم الأربعاء الموافق 22مايو للعام الحالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وبعد ذلك سيتم ظهورها داخل المدارس العراقية، وسيتم فتح التظلمات بعد إعلان النتائج لمدة 14 يوم، وينبغي على الطالب دفع الرسوم المستحقة لكل مادة يريد أن يتظلم فيها، وسوف تجرى عمليات مراجعة أوراق الطلاب بكل شفافية ونزاهة من أجل ضمان إعطاء لكل طالب حقه في الحصول على الدرجات.

طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024

إذا كنت من طلاب الصف السادس الابتدائي للعام الحالي وأردت الاستعلام عن نتيجتك، فاتبع الخطوات التالية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية باتباع الخطوات التالية: