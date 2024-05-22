“مليااار مبروك للشطااار results.mlazemna“ نتائج السادس ابتدائي الدور الأول الرصافة الاولى رسميا عبر نتائجنا

نتائج السادس ابتدائي، يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم في كافة أنحاء العراق ظهور نتائج اختبارات الدور الأول والتي انتهت مؤخرا، وقد بدأ المعلمون في تصحيح أوراق الاجابة خلال الامتحانات وسيتم فقط خلال الأيام القادمة جمع الدرجات ورصدها لذا من المتوقع ظهور النتيجة في أقرب وقت ممكن، وستقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن ظهور النتائج عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وستكون النتائج متاحة على موقع الوزارة وموقع نتائجنا، وفي هذا المقال نوضح لكم طريقة الحصول على نتائج السادس ابتدائي.

نتائج السادس ابتدائي الدور الأول الرصافة الاولى رسميا

الآن أصبح بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائج الاختبارات عبر الانترنت في غضون دقائق قليلة يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية العراقية على راحة المواطنين والتيسير عليهم، وسيتم رفع نتائج السادس ابتدائي الدور الأول على موقع الوزارة فور الانتهاء منها، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات الحصول على النتيجة :

الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية الالكتروني الرسمي من هذا الرابط.

اختر من الصفحة الرئيسية للموقع الخدمات الالكترونية للطلاب.

من بين الخدمات المتاحة انقر على “الاستعلام عن النتائج”.

قم بتحديد المحافظة التي يتبعها الطالب.

اختر الصف والدور ثم ادخل رقم الجلوس واضغط على “استعلام”.

الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي 2024

حاليا نتائج السادس ابتدائي في حالة الانتظار وسيتم رفع النتائج فور ظهورها على موقع الوزارة الرسمي وعلى موقع نتائجنا والذي سنوضح لكم فيما رابط الدخول اليه وطريقة الاستعلام بالخطوات :