~رسمياً~ ظهور نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة 1 وباقي المحافظات على موقع وزارة التربية

استقبل طلبة وطالبات الرصافة 1 أخبار سعيدة بظهور نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 صباح اليوم الأربعاء، وقد بدأ الطلاب واولياء الأمور للتو في اجراء عمليات البحث عبر المواقع الالكترونية الرسمية التي أتاحتها وزارة التعليم العراقية للتسهيل على الطلاب استخراج نتائجهم، وقد جاءت اللحظة المنتظرة منذ عدة أيام، ولكن ما زال هناك هدد كبير من الأهالي والطلاب يبحثون عن الآلية الصحيحة لاستخراج الدرجات، وفى التالي نشرح لكم ذلك بالتفصيل.

ظهور نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التعليم بالعراق رسمياً عن ظهور نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 في بعض المحافظات العراقية وعلى رأسها الرصافة 1 وجاري الاستعداد لإعلان النتائج في باقي المحافظات، وفي هذا الصدد أشادت الوزارة بأداء الطلاب حيث جاءت نسبة النجاح مرتفعة نسبياً مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، وأعلنت الوزارة كذلك أنه تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة وكذلك موقع نتائجنا ليتمكن الطلاب من استخراج درجاتهم بكل سهولة، وبالفعل لم تهدأ محركات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية لمعرفة النتائج، وخاصة أن مرحلة السادس الابتدائي من المراحل الهامة و الفاصلة في حياة الطلاب والأهالي بالعراق.

استخراج نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024

إذا كنت من الباحثين عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024، عليك اتباع الخطوات التالية: