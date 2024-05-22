“طالع نتيجتك ✅PDF“ نتائج السادس إبتدائي الرصافة الأولى موقع نتائجنا  results.mlazemna

انتهى الصف السادس الابتدائي من أداء الامتحانات منذ أيام قليلة مما جعل جميع الطلاب يتساءلوا حول موعد ظهور نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالرد عليهم ونقلت أن النتيجة ظهرت الآن في محاظة الرصافة الاولى، كما قامت أيضا بإطلاق منصة إلكترونية يمكن لجميع الطلاب من خلالها الاطلاع على النتيجة، وهذا ما سوف نقدمه في السطور القادمة.

نتائج الصف السادس إبتدائي الدور الاول

يجب العلم أنه وفقا لما نقلته وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أنه تم رفع نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول على الموقع وذلك بالنسبة لطلاب محافظة الرصافة الاولى ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها من خلال الإنترنت وذلك بعد أن يقوم الطالب باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب على الطالب زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم. ثم بعد ذلك يرجى اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها قم بالتوجه إلى نتائج الطلاب. يرجى تحديد الصف المقيد به الطالب وهو الصف السادس ابتدائي. قم بإدخال المحافظة والمديرية التعليمية. في تلك الخطوة يجب عليك كتابة اسم الطالب والرقم الامتحاني. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر لك.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول نتائجنا

يمكن الآن لجميع طلاب الرصافة الاولى الاستعلام عن نتائجهم من خلال منصة نتائجنا وهذا من خلال اتباع الإجراءات التالية: