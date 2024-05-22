ظهرت الآن.. نتيجة السادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية بمحافظة الرصافة

قد أنهى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنة 2024 بدون أي معوقات، أعلنت وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات العراقية عن بدء عملية تصحيح أوراق الامتحانات وبعد الانتهاء من التصحيح، بدأت المديريات التعليمية برفع النتائج والدرجات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وفيما يلي سنتعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 بخطوات بسيطة وسريعة، عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

استخراج نتيجة السادس الابتدائي 2024

توضح الخطوات التالية كيفية الحصول على نتائج الامتحانات لطلاب الصف السادس الابتدائي للدورة الأولى في مختلف محافظات العراق:

قم بزيارة موقع نتائجنا الإلكتروني.

أو يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق.

قم بالدخول إلى الصفحة المخصصة للتحقق من النتائج.

حدد المرحلة التعليمية والمحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل بقية المعلومات المطلوبة عن الطالب.

انقر على زر “بحث”.

ستُعرض كشوفات النتيجة للاطلاع عليها

موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2024.

قد انهى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم الوزارية يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، ومن المتوقع نشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة فور انتهاء تصحيح الأوراق وقد تداولت بعض الأخبار غير المؤكدة أن بعض المديريات ستعلن النتائج في غضون 48 ساعة في بعض المناطق، ولكنها ظهرت الآن فقط في محافظة الرصافة، حيث تتم عملية التصحيح بدقة بالغة حرصا على عدم تعرض أي طالب لأي ظلم ، وهذا ما تسعى إليه المؤسسة التعليمية بشكل مستمر