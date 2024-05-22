“تم الرفع✅” نتائج سادس ابتدائي دور اول 2024 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا الوزاري results.mlazemna.com

نتائج سادس ابتدائي دور اول 2024، بحث مكثف من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة المحافظات العراقية بغداد وذي قار وكركوك وديالي ونينوى وصلاح الدين وغيرها كافة المحافظات العراقية عن نتائج سادس ابتدائي دور اول 2024 حيث يبدأ اليوم ظهور النتائج في الرصافة 1 بعد أن انتهت لجان التصحيح من كافة الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة والرصد وجاري الآن العمل على رفع نتائج الطلاب بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج سادس ابتدائي دور اول 2024

في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 يبدأ ظهور نتائج سادس ابتدائي دور اول 2024 في المحافظات العراقية تباعاً، حيث تعلن تربية الرصافة 1 عن ظهور النتائج لطلابها وبعد ذلك يبدأ إعلان باقي المحافظات وذلك حيث وجهت وزارة التربية العراقية إلى سرعة الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لكراسات إجابات الطلبة والطالبات وضرورة التأكد من التصحيح والمراجعة لأكثر من مرة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً في النتائج.

رابط نتائج سادس ابتدائي دور اول 2024 جميع المحافظات

توفر وزارة التربية العراقية لطلابها إمكانية الاستعلام عن نتائج سادس ابتدائي دور اول 2024 بجميع المحافظات عن طريق اسم الطالب أو المدرسة التابع لها وكذلك عبر الرقم الامتحاني الخاص به وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي ومن خلال موقع نتائجنا، ويمكنكم إتباع مجموعة من الخطوات لاستخراج النتائج بكل سهولة كالآتي:-

أولًا: توجه مباشرة إلى موقع نتائجنا .

. ثانيًا: في أعلى الصفحة تجد نتائج الامتحانات 2024 اختر نتائج الصف السادس الابتدائي.

ثالثًا: من القائمة الموجودة أمامك اختر المحافظة التابع لها الطالب وأنقر عليها.

رابعًا: أنقر على تنزيل ثم اختر المدرسة التابع لها وانتظر حتى يتم تحميل الملف.

خامسًا: ستجد ملف النتائج pdf موجود على جهازك قم باستخراج النتيجة منه بكل سهولة.

كما يمكن أيضاً للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال التواصل مع إدارة المدرسة التابعين لها أو التوجه لها واستلام النتائج يدوياً وذلك حتى تتوافر ملفات النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية.