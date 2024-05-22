استعلم pdf …. نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الرصافة الأولى بالرقم الامتحاني mlazemna

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الرصافة الأولى، التي أصبحت متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور في جميع المدارس العراقية وأكدت الوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام تزيد العام الماضي ، وهذا ما يؤكد نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الرصافة الأولى…

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

وأعلنت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024، مؤكدة أنها اهتمت بمتابعة عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ، في عدد من المحافظات العراقية ومنها :كركوك والبصرة والرصافة 1 والقادسية والأنبار ، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أنه تم الإنتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ..

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الرصافة الأولى بالرقم الامتحاني

وأكد وزير التعليم العراقي على أنه تم الإنتهاء من رفع نتائج السادس الرصافة 1 على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، ويمكن للطلاب الإستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية: