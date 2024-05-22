“15 كـــووود سحـــري“ اكواد بلوكس فروت لعبة الخيال والمتعة || البحث عن الكنز والفاكهة الشيطانية

يبحث عدد كبير من اللاعبين عن اكواد بلوكس فروت حيث أن تلك الأكواد تمنح اللاعب عدد من الجوائز التي لا حصر لها، وبلوكس فروت هي واحدة من الألعاب الإلكترونية والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2019 ونجحت في أن يكون لها شعبية كبيرة تدور فكرة اللعبة حول أن اللاعب يقود شخصية قرصان ويبدأ بالبحث عن الكنز والفاكهة الشيطانية ويقوم بقتل الأعداء والوحوش أثناء اللعب أيضا، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
اكواد بلوكس فروت
سوف نقدم لكم في السطور القادمة مجموعة من اكواد بلوكس فروت التي سوف تحصل من خلالها على الكثير من المزايا وهي:
- تمنح اللاعب ساعة ونصف من تعزيز التجربة مرتين GAMER_ROBOT_1M
- تعطي اللاعب عشرين دقيقة من التجربة مرتين ADMINGIVEAWAY
- يقوم على إعادة ستات بلوكس فروت SUBGAMERROBOT_RESET
- يمنح اللاعب تجربة مضاعفة GAMERROBOT_YT
- يعطي اللاعب عشرين دقيقة 2x xp kittgaming
- يمنح اللاعب تجربة 2x Sub2Fer999
- يعطي اللاعب تجربة عشرين دقيقة مرتين Bluxxy
- يوفر للاعب واحد beli fudd10_v2
- يعطي اللاعب نصف ساعة من التجربة مرتين SUB2GAMERROBOT_EXP1
- يعمل على إعادة تعيين الاحصائيات SUB2GAMERROBOT_RESET1
- يعطي اللاعب ربع ساعة من التجربة المضاعفة Sub2NoobMaster123
- يعمل على إعادة ستات Sub2UncleKizaru
- يعطي اللاعب دولار Fudd10
- يمنح اللاعب عنوان جديد Bignews
فواكه بلوكس فروت
يوجد داخل لعبة بلوكس فروت عدد من الفواكه المتنوعة ومنها:
- قنبلة Bomb
- يقطع Chop
- تصاعد Spike
- كيلو Kilo
- ينبوع Spring
- غزل Spin
- دخان Smoke
- لهب Flame
- جليد Ice
- فالكون Falcon
- داكن Dark
- رمل Sand
- إعادة أحيا Revive
- نور Light
- الماس Diamond
- الحب Love
- باب Door