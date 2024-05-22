“15 كـــووود سحـــري“ اكواد بلوكس فروت لعبة الخيال والمتعة || البحث عن الكنز والفاكهة الشيطانية

يبحث عدد كبير من اللاعبين عن اكواد بلوكس فروت حيث أن تلك الأكواد تمنح اللاعب عدد من الجوائز التي لا حصر لها، وبلوكس فروت هي واحدة من الألعاب الإلكترونية والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2019 ونجحت في أن يكون لها شعبية كبيرة تدور فكرة اللعبة حول أن اللاعب يقود شخصية قرصان ويبدأ بالبحث عن الكنز والفاكهة الشيطانية ويقوم بقتل الأعداء والوحوش أثناء اللعب أيضا، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اكواد بلوكس فروت

سوف نقدم لكم في السطور القادمة مجموعة من اكواد بلوكس فروت التي سوف تحصل من خلالها على الكثير من المزايا وهي:

تمنح اللاعب ساعة ونصف من تعزيز التجربة مرتين GAMER_ROBOT_1M

تعطي اللاعب عشرين دقيقة من التجربة مرتين ADMINGIVEAWAY

يقوم على إعادة ستات بلوكس فروت SUBGAMERROBOT_RESET

يمنح اللاعب تجربة مضاعفة GAMERROBOT_YT

يعطي اللاعب عشرين دقيقة 2x xp kittgaming

يمنح اللاعب تجربة 2x Sub2Fer999

يعطي اللاعب تجربة عشرين دقيقة مرتين Bluxxy

يوفر للاعب واحد beli fudd10_v2

يعطي اللاعب نصف ساعة من التجربة مرتين SUB2GAMERROBOT_EXP1

يعمل على إعادة تعيين الاحصائيات SUB2GAMERROBOT_RESET1

يعطي اللاعب ربع ساعة من التجربة المضاعفة Sub2NoobMaster123

يعمل على إعادة ستات Sub2UncleKizaru

يعطي اللاعب دولار Fudd10

يمنح اللاعب عنوان جديد Bignews

فواكه بلوكس فروت

يوجد داخل لعبة بلوكس فروت عدد من الفواكه المتنوعة ومنها: